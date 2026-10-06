Пермский подросток пойдет под суд за ложные письма о терактах в школах

В Перми завершено расследование дела несовершеннолетнего, который с января по март 2025 года рассылал школам и другим социальным объектам электронные письма о якобы готовящихся взрывах.
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