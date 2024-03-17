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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» выиграл 22 матча в Бундеслиге и установил клубный рекорд

17 марта команда Хаби Алонсо одолела «Фрайбург» (3:2) в 26-м туре. Леверкузенцы выиграли 22 из 26 матчей в чемпионате, еще в 4 – ничьи.

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