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Татар-информ

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«Рубин» сегодня примет «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ

«Рубин» сегодня примет «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ

фото: официальный портал фк "Рубин" Казанский «Рубин» сегодня, 11 октября, сыграет с московским «Динамо» в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги.

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