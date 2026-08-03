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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ

Бывший нападающий клубов Суперлиги и Fonbet КХЛ Андрей Таратухин занял должность спортивного директора « Динамо » Санкт-Петербург из Olimpbet ВХЛ.

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