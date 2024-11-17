ВС РФ совершила дерзкий прорыв в Купянск идут городские бои

В ночь с 13 на 14 ноября российские вооружённые силы осуществили дерзкую наступательную операцию. По информации из украинских источников, группа из двух МТЛБ, одной БМП и танка смогла беспрепятственно пройти на юг вдоль жд путей в промзону города Купянск.