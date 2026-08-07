Япония прокомментировала присвоение имени Зорге одному из Курильских островов

Политика как она есть

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара на пресс-конференции заявил, что Токио изучит фактическую сторону вопроса и будет действовать соответствующим образом в связи с присвоением Русским географическим обществом имени легендарного разведчика Рихарда Зорге одному из безымянных островов Малой Курильской гряды.