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Политика как она есть

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Япония прокомментировала присвоение имени Зорге одному из Курильских островов

Япония прокомментировала присвоение имени Зорге одному из Курильских островов

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара на пресс-конференции заявил, что Токио изучит фактическую сторону вопроса и будет действовать соответствующим образом в связи с присвоением Русским географическим обществом имени легендарного разведчика Рихарда Зорге одному из безымянных островов Малой Курильской гряды.

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