Анкара готова предоставить площадку для трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если предложение поступит от заинтересованных сторон.
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