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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Умер ставший президентом харизматичный борец за независимость своей страны от апартеида

Первый президент Намибии Сэм Нуйома скончался в возрасте 95 лет. Харизматичный отец нации возглавил борьбу за независимость от Южной Африки и правил 15 лет в качестве первого главы государства на Юго-Западе Черного континента.

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