Автобус врезался в машину дорожников в Санкт-Петербурге

Ночью в Санкт-Петербурге произошла авария на Пулковском шоссе. В воскресенье, 21 мая, в Пушкинском районе, на Пулковском шоссе, водитель автобуса врезался в машину, которая была задействована в дорожных работах.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии