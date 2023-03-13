Нью Информ

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В Новгородской области задержали мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене

В Новгородской области задержали мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене

Силовики задержали в Новгородской области россиянина, который склонял мобилизованных к госизимене. Мужчина действовал в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает ТАСС.

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