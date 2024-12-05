Народный фронт призвал мэрию Бийска поставить точку в истории с домами на Спекова

Сейчас не расселенными остаются пять квартир — из-за долей и судебных тяжб Алтайское отделение Народного фронта направило бийским властям запрос с требованием как можно скорее поставить точку в ситуации со "спековскими" домами.
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