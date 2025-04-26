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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «Я на интуитивном питании. Если мне хочется рыбу, то я ем рыбу. Что хочется сейчас, то и позволяю себе»

«Я очень люблю спать и максимально тяну время, готовлю все с самого вечера, чтобы все было готово. Если куда-то лечу – чтобы чемодан был собран, готов и стоит у выхода.

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