Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области России

Москва, 20 февраля /Синьхуа/ -- Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области в центре европейской части России, сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям /МЧС/ России.