Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области России

Москва, 20 февраля /Синьхуа/ -- Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области в центре европейской части России, сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям /МЧС/ России.
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