1 мая в Иркутске запустили городские фонтаны

Иркутск встретил май запуском городских фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Насладиться прохладой и красотой водных объектов можно в сквере Кирова, у Дворца спорта «Труд», на площади Конституции и в других любимых местах города.
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