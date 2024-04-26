От жителей Мариуполя поступают жалобы на заполонивших их город мигрантов, живущих по своим порядкам.
Жители Мариуполя жалуются на нашествие мигрантов
Комментарии
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Ваша Светлость
Прокудахтал петуховский...
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12 час.
alekXANDR ovs
Вель не просто наплыв мигрантов!! Все делается по чьей- то указке. Захват новых городов под прикрытием строительства,а уж получение квартир-это беспредел.Дума думает-как им жить еще лучше
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12 час.
Татьянка Яцук
при том же- он главный лоббист мигрантов и главный застройщик...
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9 час.
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