Пригожин показал пикантные кадры с Валерией — фанаты не оценили «венозные ноги»

Артистка не ожидала съемку от супруга-продюсера. Иосиф Пригожин и Валерия вместе уже больше 20 лет. Продюсер и певица могут похвастаться не только крепким браком, но и успешной профессиональной деятельностью.
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