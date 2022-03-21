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Тестовый режим на АПВГК Приморья продлен до 13 апреля 2022 года

Инициативу бизнес-омбудсмена Приморья Марины Шемилиной и ассоциации грузоперевозчиков о продлении тестового режима на пунктах весового контроля поддержало правительство Приморского края Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края приняло решение о продлении до 13 апреля текущего года тестового режима автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) транспортных средств, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования регионального муниципального значения региона.

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