Тестовый режим на АПВГК Приморья продлен до 13 апреля 2022 года

Инициативу бизнес-омбудсмена Приморья Марины Шемилиной и ассоциации грузоперевозчиков о продлении тестового режима на пунктах весового контроля поддержало правительство Приморского края Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края приняло решение о продлении до 13 апреля текущего года тестового режима автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) транспортных средств, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования регионального муниципального значения региона.