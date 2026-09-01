Солодов: 380 земельных участков на Камчатке выдали участникам СВО

На Камчатке за два года выдали 380 участков участникам специальной военной операции. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран.
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