JP: под напором наземной операции Израиля ХАМАС может освободить заложников

ХАМАС может пойти на сделку по заложникам под напором наземной операции Израиля. Многие из более чем 240 удерживаемых у ХАМАС заложников все еще живы, пишет The Jerusalem Post, со ссылкой на израильский дипломатический источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии