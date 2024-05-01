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Роббен похвалил Сане за гол «Реалу». Лерой отреагировал: «Учился у лучших!»

«Бавария» сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). Вингер мюнхенцев Сане сравнял счет на 53-й минуте, сместившись с фланга в штрафную площадь и пробив в ближний угол.

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