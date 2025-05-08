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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пачиоретти – первая звезда второго матча против «Флориды» с 1+1. Форвард «Торонто» набрал 6 очков в 3 последних играх Кубка Стэнли

Пачиоретти – первая звезда второго матча против «Флориды» с 1+1. Форвард «Торонто» набрал 6 очков в 3 последних играх Кубка Стэнли

«Мэйпл Лифс» обыграли «Пантерс» (4:3, 2-0) во второй игре второго раунда Кубка Стэнли. 36-летний нападающий канадского клуба Макс Пачиоретти набрал 2 (1+1) очка при семи силовых приемах и игровом времени 12:03 (1:26 – в большинстве).

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