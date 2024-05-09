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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Прохоркина: «Все ищут легионеров, так как пять разрешили. Даже второсортному иностранцу отдадут предпочтение перед русскими игроками. Мы с этим уже сталкивались»

30 апреля истек срок контракта нападающего с «Авангардом». – Ведем переговоры с «Авангардом» и со всеми командами.

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