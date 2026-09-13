На Международном фестивале молодежи приготовили пятиметровую кулебяку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Пятиметровую кулебяку и курник весом более 16 кг приготовили на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
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