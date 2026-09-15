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Царьград

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Рэперу Noize MC могут заморозить активы по делу о терроризме

Рэперу Noize MC могут заморозить активы по делу о терроризме

Рэпер Noize MC, признанный в России иноагентом, может столкнуться с блокировкой активов. Уголовное дело по обвинению в публичном оправдании терроризма может повлечь за собой арест его имущества.

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