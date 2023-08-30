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«Вуэльта». 6-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором 3800 м и финишем в подъем первой категории

«Вуэльта» 6-й этап Валь-де-Ушо – Астрофизическая обсерватория в Хаваламбре 183,1 км Профиль/Карта Начало – 13:34 по московскому времени.

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