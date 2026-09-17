Huawei Mate 90 можно заказать до официального анонса

В Китае покупатели оставляют предзаказы на флагманскую серию Huawei уже перешла к стадии так называемых «слепых» предварительных заказов на смартфоны серии Huawei Mate 90.
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