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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» удивил в худшую сторону – ощутимое падение после 3-го места в прошлом сезоне». Хомуха о железнодорожниках

Дмитрий Хомуха удивлен 14-м местом «Локомотива» в РПЛ после 9 туров. — Есть команда, которая удивила вас на старте сезона? — Меня в худшую сторону удивил «Локомотив».

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