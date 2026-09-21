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«Умер как трус»: дочь Кита Келлога о мужчине, который утонул, спасаясь от ТЦК

«Умер как трус»: дочь Кита Келлога о мужчине, который утонул, спасаясь от ТЦК

Дочь бывшего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала информацию о смерти жителя Днепропетровской области, который утонул, спасаясь от сотрудников ТЦК.

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