Бен Мендельсон вернется в роли Орсона Кренника во втором сезоне “Андора” Дл...

Бен Мендельсон вернется в роли Орсона Кренника во втором сезоне “Андора”Для многих поклонников “Звездных войн” “Андор” – один из лучших, если не лучший сериал Disney+, действие которого происходит в далекой-далекой галактике, созданный Lucasfilm.
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