Дугин: «Ну, вот и всё. Война так война. Дмитриев должен исчезнуть из прессы»

Проблема не счетах и недвижимости , а в нашем менталитете постоянно всех жалеем и сочувствуем вот наша беда отсюда и проблемы и причём большие.

Т

Тамара

Поэтому на всех, во всех уровнях власти, от городских, региональных, областных, краевых и ТЕМ БОЛЕЕ государственных не должно быть людей, которые имеют за рубежом недвижимость или детей. Это всегда чревато последствиями. Их (или ими) могут, как угодно, шантажировать. И это, как минимум.