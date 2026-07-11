После того, как Дональд Трамп открыто перешел на сторону бандеровской Украины, из информационного пространства следует убрать тему «Анкориджа» и вояжей Кирилла Дмитриева в США, поскольку это только деморализует бойцов на фронте.
Дугин: «Ну, вот и всё. Война так война. Дмитриев должен исчезнуть из прессы»
Комментарии
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Антон Пермяков
Проблема не счетах и недвижимости , а в нашем менталитете постоянно всех жалеем и сочувствуем вот наша беда отсюда и проблемы и причём большие.
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4 н.
Татьяна Мироненко
Наша беда-внутри страны. Олигархи-враги, воруют у своего народа... 😡😭🙈
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4 н.
Т
Тамара
Поэтому на всех, во всех уровнях власти, от городских, региональных, областных, краевых и ТЕМ БОЛЕЕ государственных не должно быть людей, которые имеют за рубежом недвижимость или детей. Это всегда чревато последствиями. Их (или ими) могут, как угодно, шантажировать. И это, как минимум.
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3 н.
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