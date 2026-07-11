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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Дугин: «Ну, вот и всё. Война так война. Дмитриев должен исчезнуть из прессы»

Дугин: «Ну, вот и всё. Война так война. Дмитриев должен исчезнуть из прессы»

После того, как Дональд Трамп открыто перешел на сторону бандеровской Украины, из информационного пространства следует убрать тему «Анкориджа» и вояжей Кирилла Дмитриева в США, поскольку это только деморализует бойцов на фронте.

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Комментарии
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Антон Пермяков
Проблема не  счетах и недвижимости , а в  нашем менталитете  постоянно всех жалеем и сочувствуем вот наша беда  отсюда и проблемы и причём большие.
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4 н.
Татьяна Мироненко
Наша беда-внутри страны. Олигархи-враги, воруют у своего народа... 😡😭🙈
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4 н.
Т
Тамара
Поэтому на всех, во всех уровнях власти, от городских, региональных, областных, краевых и ТЕМ БОЛЕЕ государственных не должно быть людей, которые имеют за рубежом недвижимость или детей. Это всегда чревато последствиями. Их (или ими) могут, как угодно, шантажировать. И это, как  минимум.
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3 н.