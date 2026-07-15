Дженнифер Лопес эффектно появилась на показе Fashion lava от Dolce & Gabbana

Если у моды есть природная стихия, то этим летом ей явно стала лава. И её главным воплощением этого на показе Dolce & Gabbana Alta Moda стала Дженнифер Лопес — в образе женщины, которая не просто носит одежду, а превращает её в шоу.
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