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Дженнифер Лопес эффектно появилась на показе Fashion lava от Dolce & Gabbana

Если у моды есть природная стихия, то этим летом ей явно стала лава. И её главным воплощением этого на показе Dolce & Gabbana Alta Moda стала Дженнифер Лопес — в образе женщины, которая не просто носит одежду, а превращает её в шоу.

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