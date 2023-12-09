В России назвали приговором тысячам палестинцев блокировку США резолюции по Газе

Полянский назвал приговором тысячам палестинцев блокировку США резолюции по Газе Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал приговором тысячам палестинцев решение США заблокировать проект резолюции Совета Безопасности международной организации по сектору Газа.
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