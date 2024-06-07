Байден признал, что решение об ударах по РФ может втянуть Запад в конфликт

Американский лидер Джо Байден заявил, что решение Белого дома об одобрении ударов Украиной по целям внутри России предоставленным США оружием теоретически может втянуть страны Запада в украинский конфликт.
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