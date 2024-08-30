«Гром» не грянет. Реальна ли анонсированная Зеленским баллистическая ракета

Артемий Шарапов 29 августа 2024 г. Украинское руководство, будучи не в силах остановить наступление российских войск в Донбассе, вновь обратилось к излюбленному приёму: успокоению населения сообщениями о некоем «чудо-оружии», которое вскоре переломит ситуацию на фронте.