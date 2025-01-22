Опасность потенциальная, вагоны реальные. РЖД грозят отставить от движения дополнительные 25 тысяч вагонов

РЖД подготовили новые меры по отсеву «лишних» вагонов c сети. За счёт реализуемых мер монополия уже в этом году отставит от движения 25 тысяч вагонов, в том числе более 11,5 тысячи цистерн и 7,2 тысячи полувагонов.