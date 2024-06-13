Российский путешественник рассказал о высоких ценах на продукты в супермаркетах Афганистана

Российский путешественник рассказал о высоких ценах на продукты в афганских супермаркетах. По его словам, стоимость некоторых товаров может быть настолько высокой, что даже местная бабушка могла бы прожить неделю на эти деньги.
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