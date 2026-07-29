Московская биржа возобновила утреннюю торговлю 27 января 2025 года

27 января 2025 года Московская биржа вновь открыла утреннюю торговую сессию. Индекс Московской биржи (IMOEX2) на открытии вырос на 0,69% до 2 206,24 пунктов, а к 07:10 мск достиг 2 207,48 пунктов, ускорив рост до +0,74%.