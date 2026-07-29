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Царьград

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Московская биржа возобновила утреннюю торговлю 27 января 2025 года

Московская биржа возобновила утреннюю торговлю 27 января 2025 года

27 января 2025 года Московская биржа вновь открыла утреннюю торговую сессию. Индекс Московской биржи (IMOEX2) на открытии вырос на 0,69% до 2 206,24 пунктов, а к 07:10 мск достиг 2 207,48 пунктов, ускорив рост до +0,74%.

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