Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • александр сальников
    даЗадержаны все тер...
  • Янина Митусова
    Может наши власти сделают вывод из этой беды- научатся правильно организовывать массовые мероприятия- присылать силов...Люди лежат семьям...
  • Янина Митусова
    Как это все ужасно… мы с семьей любим ходить все вместе на концерты, в театры/ мне страшно представить , что испытали...Люди лежат семьям...

Приведёт к катастрофе: стало известно, кто держит Макрона в страхе

Приведёт к катастрофе: стало известно, кто держит Макрона в страхе

Антироссийские заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине связаны с его страхом перед возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, написал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в социальной сети X.

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