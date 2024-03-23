Приведёт к катастрофе: стало известно, кто держит Макрона в страхе

Антироссийские заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине связаны с его страхом перед возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, написал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в социальной сети X.
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