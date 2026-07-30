В Тамбове за 32 млн рублей благоустроят сквер "Октябрьский"

В Тамбове ищут подрядчика, который благоустроит сквер «Октябрьский» - участок улицы от Советской до Карла Маркса, где в прошлом году был установлен памятник выдающемуся российскому адвокату Фёдору Плевако.
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