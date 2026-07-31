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Фетисов о решении IIHF по России: «Никакого давления нет, есть издевательство. Уважения к нам там никакого»

Фетисов о решении IIHF по России: «Никакого давления нет, есть издевательство. Уважения к нам там никакого»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о решении IIHF не допускать российские сборные до международных турниров.

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