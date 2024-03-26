ПК-бояре теперь могут получить платный контент Dragon's Dogma 2 за игровую валюту П...

ПК-бояре теперь могут получить платный контент Dragon's Dogma 2 за игровую валютуПока компания Capcom удивляется, с чего это ПК-бояре возмущаются товарам за реальные деньги во внутриигровом магазине Dragon’s Dogma 2, в котором продаются полезные расходники, энтузиасты не сидят без дела.
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