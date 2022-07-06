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Захарова сравнила ответ Госдепа о Лаврове с песней Бритни Спирс

Захарова сравнила ответ Госдепа о Лаврове с песней Бритни Спирс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о возможной встрече госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с песней Бритни Спирс.

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