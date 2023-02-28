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Клопп о ван Дейке в команде года от FIFPro: «Это основано не на последних 4-5 играх, а на прошлом году. Полностью заслуженно»

Клопп о ван Дейке в команде года от FIFPro: «Это основано не на последних 4-5 играх, а на прошлом году. Полностью заслуженно»

Юрген Клопп высказался о попадании Вирджила ван Дейка в символическую сборную года.  Защитник «Ливерпуля» вошел в состав команды года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

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