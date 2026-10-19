Sheik Mohammed's Dubai-based Godolphin scored a monumental weekend, winning The Everest in Australia and the two top races at British Champions Day.
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