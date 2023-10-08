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Армия Израиля нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки ХАМАС

Армия Израиля нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки ХАМАС

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступили с заявлением о том, что военнослужащие нанесли удар по комплексу, который находился в ведомстве главы разведки «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС).

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