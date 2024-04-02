О чём же снять кино в наше непростое время?

Может про героев СВО? Или, например, что-нибудь остросоциальное? Про реальные проблемы общества? Например, в прошлом году поймали почти 10000 наркоторговцев из Средней Азии? Может быть стоит поднять эту непростую тему, количество смертей от наркотиков растёт ежегодно.
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