О чём же снять кино в наше непростое время?

Может про героев СВО? Или, например, что-нибудь остросоциальное? Про реальные проблемы общества? Например, в прошлом году поймали почти 10000 наркоторговцев из Средней Азии? Может быть стоит поднять эту непростую тему, количество смертей от наркотиков растёт ежегодно.