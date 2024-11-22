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Царьград

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Медведев показал всему миру видео с ударом "Орешника" по Украине

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Комментарии
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Влас Семенюк
Пока есть хороший полигон надо испытывать и как можно больше, а анализ будем делать потом.
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16 час.

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