Кто такой Муххамед Дейф, которого называют главным зачинщиком нападения на Израиль

Его называют самым разыскиваемым человеком в Израиле. Разведка охотится за ним с 1990-х годов Организатором и идейным вдохновителем нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли уже более тысячи жителей страны, считается Мухаммед Дейф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии