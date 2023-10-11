Кто такой Муххамед Дейф, которого называют главным зачинщиком нападения на Израиль

Его называют самым разыскиваемым человеком в Израиле. Разведка охотится за ним с 1990-х годов Организатором и идейным вдохновителем нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли уже более тысячи жителей страны, считается Мухаммед Дейф.