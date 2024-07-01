«Не победим без избавления от генералов советского образца»: западная пресса публикует критику военачальников ВСУ украинским депутатом Украинская армия нуждается в избавлении от «старых генералов».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Не победим без избавления от генералов советского образца»: западная пресса публикует критику военачальников ВСУ украинским депутатом Украинская армия нуждается в избавлении от «старых генералов».
Свежие комментарии