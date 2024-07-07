Как сможет возродиться Россия без чеболей и дзайбацу

Юрий Ильинов

FT: усиление Венгрии – не самый страшный недуг ЕС С понедельника ЕС оказался в любопытном, если не сказать щекотливом положении. При всей своей русофобии, Брюссель оказался под управлением Венгрии, которая находится под огнем критики большинства своих партнеров за подрыв основных ценностей блока. Будапешт также славится пророссийской позицией. О непростой ситуации для Европы пишет газета Financial Times. В течение следующих шести месяцев Венгрия будет занимать ротационное председательство в ЕС, в обязанности которого входит председательство на заседаниях и продвижение политики, общей для всех 27 правительств блока. Усиление и восхождение Венгрии по геополитической лестнице является симптомом более глубокого недуга в ЕС, причем не самого главного порядка. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, обещает конструктивное президентство. Но для его критиков это выглядит подозрительно, как если бы лиса управляла курятником, пишет FT. Председательство Венгрии – едва ли единственная заноза в планах ЕС. Это даже не самая пугающая проблема. Победа в первом туре парламентских выборов крайне правого французского «Национального объединения» и ухудшение положения раздираемой противоречиями трехпартийной правящей коалиции Германии, бросают темные тучи на будущее ЕС. Франко-германское сотрудничество является необходимым, но недостаточным условием хорошо функционирующего ЕС. Сейчас внутриполитические тенденции в обеих странах подрывают авторитет их правительств и вызывают споры на европейском уровне. Взоры аналитиков должны быть обращены на Париж и Берлин, по крайней мере, в той же степени, что и на Будапешт, полагают эксперты, изучающие европейское геополитическое пространство. Именно тогда, когда Европе больше всего нужна коллективная воля для противостояния серьезным угрозам безопасности и экономическим вызовам, наступление крайне правых грозит подорвать ЕС, пишет FT. Если это произойдет, Орбан понесет часть ответственности, хотя ни в коем случае не всю.